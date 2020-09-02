Американский политолог Леон Вайнштейн в интервью haqqin.az: «США объявили Россию врагом №2»

Записал Айдын Керимов, отдел политики 16:41

Как ни старается германское правительство, но сдвинуть брошенное Дональдом Трампом «бревно» санкций на пути проекта «Северный поток-2» пока не может. Однако ведущие немецкие политики отчаянно хотят спасти проект, угрожая поднять в Европарламенте вопрос о контрсанкциях в отношении США. СМИ ФРГ пишут, что смерть «Северного потока-2» в сотне километров от точки завершения и угробленные миллиарды долларов приводят в бешенство министра иностранных дел Хайко Мааса и премьер-министра земли Мекленбург-Передней Померании Мануэлу Швезиг. «Поведение правительства США возмутительно, мы не можем с этим согласиться. Я ожидаю, что федеральное правительство ясно даст понять США, что мы не принимаем такое поведение», - заявила журналистам Швезиг.

Менее эмоционально ратовала за проект Ангела Меркель. «Северный поток - 2» должен быть завершен, сказала она, добавив, что нецелесообразно увязывать данный экономический проект с ситуацией с Алексеем Навальным. Правительство Меркель, несмотря на предупреждения некоторых стран ЕС, а также США и протесты немецких экологов, упорно прокладывает газопровод по дну Балтии. Уже проложено 1230-километров от Нарвского залива в РФ до немецкого города Лубмин. До завершения осталось проложить около 150 километров. Но и Трамп упорствует, вопрос о новых санкциях в отношении проекта «Северный поток-2» и компаний-участников, их поддержка обеими палатами Конгресса практически решен. Как считает американский политолог Леон Вайнштейн, «у Трампа есть определенная политика в отношении государств, которые пытаются нарушить мир и порядок на планете, особенно там, где присутствуют США».

С точки зрения Трампа, сказал политолог haqqin.az, одной из стран, которые мешают нормальному существованию мира, является Россия. «РФ для Трампа враг номер два. По целому ряду причин этот враг находится на десять ступеней ниже врага номер один, которым является Китай. Сейчас основной фронт борьбы США - это Китай. Относительно России доктрина Трампа заключается в том, чтобы она не мешала людям жить так, как они хотят, и заниматься экономикой по своему усмотрению. И когда США в силах остановить какие-то агрессивные действия России, то, естественно, останавливают. Трамп убежден, что Россия совершила несколько серьезных проступков. И первое - она нарушила границы, которые были установлены после Второй мировой войны. К сожалению, в 2014 году Трампа не было в Белом доме, скорее всего, он тогда принял бы активные решения», - объясняет Вайнштейн действия американского президента.

Что же касается конкретно «Северного потока-2», то политолог уверен, что это чисто политический проект. «В Москве решили давить на Киев и Варшаву, проведя газопровод в обход Украины и Польши. Под маркой того, что якобы надо больше поставлять газа в Европу, решили провести ветку газопровода, минуя эти страны. В данное время российские газопроводы в Европу загружены на 40%, и Газпрому достаточно в 2-3 раза увеличить объем экспортируемого по этим трубопроводам газа. Против этого чисто политического проекта вначале возражало много европейских стран. Но затем Москва нашла подходы либо к ним или к их лидерам, и в конце концов они соглашались с прокладкой «Северного потока-2». Кроме Дании, чуть не вся Европа согласились пожертвовать Польшей и Украиной ради своих каких-то взаимоотношений с Россией», - подчеркнул Вайнштейн. Трамп, отмечает он, с самого начала несколько раз обращался к ФРГ и другим европейским странам, напоминая, что США содержат войска НАТО и тратят огромные деньги, чтобы защищать их. Мало того что европейцы не доплачивают в НАТО, так еще призывают защитить от России, одновременно предоставляя Москве миллиарды долларов. «Мы вкладываем в оборону ЕС, а вы ничего не вкладываете, да еще даете РФ деньги и вместе с Москвой решили задушить Польшу и Украину», - говорил американский лидер. Как утверждает американский аналитик, в беседе с Трампом руководители Германии, Швеции, Дании и других стран выражали полное понимание американской политики. Президент США между тем предупреждал, что он способен остановить «Северный поток-2», но европейские участники проекта продолжали вместе с Кремлем прокладывать газопровод.