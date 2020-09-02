МИД Польши о заявлении Лукашенко об отравлении Навального

МИД Польши не стал комментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о перехвате разговора Варшавы и Берлина на тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказанные главами других государств», - сказал в министерстве.

Ранее Лукашенко заявил в беседе с премьером России Михаилом Мишустиным о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией.