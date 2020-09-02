Facebook обещает обеспечить безопасность выборов в США

Администрация социальной сети Facebook намерена принять дополнительные меры для того, чтобы выборы президента США прошли честно. Как сообщила в четверг пресс-служба компании, Facebook планирует призывать людей принять участие в голосовании, обеспечивать пользователей достоверной информацией, а также не допускать размещения на сайте ложных данных.

По словам основателя соцсети Марка Цукерберга, "за неделю до выборов в Facebook нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера". Кроме того, с платформы будет удалена информация о том, что в ходе голосования можно заразиться коронавирусом. Вместо этого к размещению планируются памятки с информацией о коронавирусной инфекции.

"Мы будем ставить пометку на информационных сообщениях, размещенных с целью объявить нелегитимными итоги выборов или подвергнуть сомнению легитимность методов проведения голосования", - приводит слова Цукерберга пресс-служба Facebook.