"Мы не можем вести дела как обычно. Мы будем выступать за мораторий в отношении этого проекта до тех пор, пока российское правительство не будет готово сотрудничать со следователями, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с господином Навальным", - заявил в комментарии немецкому еженедельнику Die Zeit вице-глава фракции в бундестаге Александр Ламбсдорф.

При этом политик подчеркнул, что не призывает к полной остановке работ, так как в этом случае ситуация "зашла бы слишком далеко".

Накануне оппозиционная немецкая партия "Зеленые" также выступила против "Северного потока - 2". Канцлер Германии Ангела Меркель тем не менее обещала, что проект завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального и строительство газопровода.