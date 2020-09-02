Киев о готовности к жестким шагам в отношении Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева предпринять жесткие шаги в отношении Беларуси, передает Gazeta.ua.

Глава МИД пояснил, что Украина отозвала посла из Минска для консультаций, чтобы показать свое отношение к решению Беларуси передать России бойцов ЧВК Вагнера, а также к безосновательным обвинениям во вмешательстве во внутренние дела.

«Не исключаю, что он вернется в Минск. Но если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», - сказал Кулеба.