Ильхам Алиев с позиции сильного наше послесловие
Впервые в новейшей истории Азербайджана президент "вызвал на ковер" посла крупной европейской страны прямо при вручении верительных грамот. Во всяком случае, выглядело недвусмысленно. Пожалуй, впервые Ильхам Алиев снимает фасадные кулисы и без реверансов меняет обтекаемый публичный стиль дипломата на жёсткую тональность, и что показательно, в той тематике, которая была далека от проблем карабахского конфликта, где позиция Баку для международного сообщества хорошо известна, а реакция прогнозируема.
Новый суровый стиль
В данном случае интересно, как прямой стиль Алиева во внутриполитических и экономических делах постепенно переходит во внешнюю политику. Десять лет назад это было сложно представить, если вынести за скобки неоднократные жесткие оценки Алиева в адрес ПАСЕ и ОБСЕ, теперь это становится нормой. Реальность выпрямила многие углы и символические нагромождения политкорректности. Мир погружается в "суровый стиль" Таира Салахова - жестких, прямых лиц с трудной судьбой. Как политик не только с интеллектом, но и тонкой интуицией, Алиев верно оседлал эту волну.
Изменившаяся эстетика меняет и язык политики, стиль привычный и понятный пару лет назад не просто не отражает реалии, а может и раздражать искусственностью, отрывом от той самой, на глазах изменившейся реальности открытой и доступной информации. Алиев следует этой волне, предлагая говорить напрямую. Это логично и оправданно, тем более сейчас, когда упавшие покровы демократических фасадов обнажили реальные приводные ремни политики. И тем более в пандемию, когда оказалось - каждый сам за себя.
Поэтому трудно вспомнить столь жёсткого и аргументированного разговора между президентом из группы постсоветского пространства с послом из группы государств ЕС - такого раньше не было. Но когда-то, начинать это нужно. Тем более что накопилось. Азербайджан сделал заявку стать донором газового проекта для Греции, а деньги фактически были присвоены политиками Афин. Нет смысла пересказывать, все есть в стенограмме.
Особо важно, что такой разворот стилистики Алиева произошел не сейчас, а в августе, в разговоре с Владимиром Путиным по поводу поставок вооружения в Армению. В Москве это увидели, отметили с пониманием, не обостряя ответную реакцию. Резкости между президентами не было, но вопрос поставлен прямо и публично, и это новый уровень прямых отношений с Кремлем.
Наконец, три момента в выступлении Алиева, на которые нужно сфокусировать внимание.
Первый. Президент показал слитность позиции Баку и Анкары. Политика Турции в Восточном Средиземноморье, теперь это и политика Азербайджана. Они выступают единым фронтом, тем более там, где есть интересы Азербайджана. Но в этом плане, есть риски обратного реагирования в повестке азербайджано-французских отношений, если трения Турции и Франции будут нарастать. Хотя в данном случае многое не предопределено. Зато демонстрация связки Баку-Анкара и сам по себе новый уровень самостоятельности Азербайджана будут услышаны в Берлине, Париже и других европейских столицах, влияющих на расклады европейской политики.
Второй момент. Равные и непересекающиеся позиции с Афинами. Несмотря на разницу объема экономик, Баку сам является грантодателем и имеет резервы проводить проактивную инвестиционную политику. Сравнения до кризисных показателей ВВП Греции $210 млрд, с падением в 1,6% и ВВП Азербайджана $48 млрд, с ростом 2% не играют никакой роли. Алиев показывает, что "малый" постсоветский Восток вполне может предъявлять счёт "среднему" европейскому Западу.
Третий момент - ключевой. Выступление Алиева - это послание премьер-министру Греции Мицотакису. Его смысл - у нас остаётся шанс исправить положение. Мяч на стороне Афин. Алиев обострил не ради красивого "вброса", а с прицелом на диалог с корневой элитой Греции, владельцами больших капиталов. Новый премьер Кириакос Мицотакис (с июня 2019), в отличие от правительства леворадикальной коалиции СИРИЗА, управлявшей Грецией с 2015 по 2019 годы, принадлежит к династии известных политиков. Он сын Константиноса Мицотакиса, бывшего премьер-министра и главы партии право-либерального толка "Новая демократия". Другой выходец этой семьи - Дора Бакояни, старшая сестра нынешнего премьера - она возглавляла МИД Греции с 2006 по 2009 годы, была мэром Афин. Так же не стоит игнорировать и прошлые связи нынешнего премьера Мицотакиса, в 1990-е он работал финансовым аналитиком и консультантом McKinsey в Лондоне, впоследствии получившей крупные подряды на оценку и расчет реформ в Азербайджане. Эта линия коммуникации с европейской элитой также в арсенале Алиева. Возможно, династия Мицотакисов найдет общий язык с династией Алиевых, несмотря на греко-турецкий кризис.