Впервые в новейшей истории Азербайджана президент "вызвал на ковер" посла крупной европейской страны прямо при вручении верительных грамот. Во всяком случае, выглядело недвусмысленно. Пожалуй, впервые Ильхам Алиев снимает фасадные кулисы и без реверансов меняет обтекаемый публичный стиль дипломата на жёсткую тональность, и что показательно, в той тематике, которая была далека от проблем карабах ского конфликта, где позиция Баку для международного сообщества хорошо известна, а реакция прогнозируема.

В данном случае интересно, как прямой стиль Алиева во внутриполитических и экономических делах постепенно переходит во внешнюю политику. Десять лет назад это было сложно представить, если вынести за скобки неоднократные жесткие оценки Алиева в адрес ПАСЕ и ОБСЕ, теперь это становится нормой. Реальность выпрямила многие углы и символические нагромождения политкорректности. Мир погружается в "суровый стиль" Таира Салахова - жестких, прямых лиц с трудной судьбой. Как политик не только с интеллектом, но и тонкой интуицией, Алиев верно оседлал эту волну.

Изменившаяся эстетика меняет и язык политики, стиль привычный и понятный пару лет назад не просто не отражает реалии, а может и раздражать искусственностью, отрывом от той самой, на глазах изменившейся реальности открытой и доступной информации. Алиев следует этой волне, предлагая говорить напрямую. Это логично и оправданно, тем более сейчас, когда упавшие покровы демократических фасадов обнажили реальные приводные ремни политики. И тем более в пандемию, когда оказалось - каждый сам за себя.

Поэтому трудно вспомнить столь жёсткого и аргументированного разговора между президентом из группы постсоветского пространства с послом из группы государств ЕС - такого раньше не было. Но когда-то, начинать это нужно. Тем более что накопилось. Азербайджан сделал заявку стать донором газового проекта для Греции, а деньги фактически были присвоены политиками Афин. Нет смысла пересказывать, все есть в стенограмме.

Особо важно, что такой разворот стилистики Алиева произошел не сейчас, а в августе, в разговоре с Владимиром Путиным по поводу поставок вооружения в Армению. В Москве это увидели, отметили с пониманием, не обостряя ответную реакцию. Резкости между президентами не было, но вопрос поставлен прямо и публично, и это новый уровень прямых отношений с Кремлем.

Наконец, три момента в выступлении Алиева, на которые нужно сфокусировать внимание.

Первый. Президент показал слитность позиции Баку и Анкары. Политика Турции в Восточном Средиземноморье, теперь это и политика Азербайджана. Они выступают единым фронтом, тем более там, где есть интересы Азербайджана. Но в этом плане, есть риски обратного реагирования в повестке азербайджано-французских отношений, если трения Турции и Франции будут нарастать. Хотя в данном случае многое не предопределено. Зато демонстрация связки Баку-Анкара и сам по себе новый уровень самостоятельности Азербайджана будут услышаны в Берлине, Париже и других европейских столицах, влияющих на расклады европейской политики.

Второй момент. Равные и непересекающиеся позиции с Афинами. Несмотря на разницу объема экономик, Баку сам является грантодателем и имеет резервы проводить проактивную инвестиционную политику. Сравнения до кризисных показателей ВВП Греции $210 млрд, с падением в 1,6% и ВВП Азербайджана $48 млрд, с ростом 2% не играют никакой роли. Алиев показывает, что "малый" постсоветский Восток вполне может предъявлять счёт "среднему" европейскому Западу.