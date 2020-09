SpaceX запустила новую партию интернет-спутников Starlink

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников. Как сообщает компания-разработчик SpaceX, аппараты уже выведены на орбиту, а многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Спутники пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Она уже состоит из 653 космических аппаратов.

Сегодняшний вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink стал 12-м по счету с мая этого года.