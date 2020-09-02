Новый министр культуры и эксперты международных организаций собрались в Ичеришехер

Как сообщили haqqin.az в Управлении, основной целью конференции, которая была посвящена 20-летию включения комплексов «Девичья башня» и Дворца Ширваншахов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, было обсуждение с зарубежными партнерами и экспертами основных вызовов, с которыми столкнулись исторические города, считающиеся объектами всемирного наследия во время пандемии, планов их развития и стратегий в постпандемический период.

В работе конференции приняли участие первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, руководители Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), Организация городов всемирного наследия (OWHC) и представители городов, входящих в эту организацию, представители Государственного агентства по туризму Азербайджана и других государственных структур.

Выступивший с вступительной речью председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов проинформировал о работе по защите, реставрации, консервации и сохранению культурного наследия в заповеднике, проделанной за 20 лет после включения Ичеришехер в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Председатель правления довел до сведения участников конференции информацию о восстановительных, реставрационных и консервационных работах, проведенных в последние годы (включая период пандемии) в комплексе Бакинских ханов, Подземной бане, а также об онлайн и виртуальной деятельности Управления во время пандемии, основных направлениях развития на пост-пандемический период, в частности, о более широком использовании цифровых технологий.