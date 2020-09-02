Ученые создали "калькулятор смерти"

Ученые из университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать примерный возраст смерти человека.

Как передает РИА Новости, для создания "калькулятора" специалисты использовали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались каждые шесть месяцев. Исходя из полученной информации эксперты сформировали 648 "профилей риска", которые легли в основу приложения.

"Калькулятор" высчитывает возраст смерти человека из таких показателей, как пол, возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Есть и менее очевидные "критерии": давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже раса.

"Это (приложение - Прим. ред.) поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни", - цитирует издание руководителя группы разработчиков приложения Елену Кулинскую.

Создатели "калькулятора" отмечают, что он высчитывает средние показатели продолжительности жизни, не ориентируясь на многие индивидуальные особенности. Они подчеркнули, что основная цель приложения - дать пользователю "пищу для размышления" о своем здоровье.