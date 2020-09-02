ООН: 47 миллионов женщин обнищают из-за коронавируса

47 миллионов женщин и девочек в мире, преимущественно в странах Африки и Южной Азии, окажутся за чертой бедности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишут российские «Ведомости».

Отмечается, что с 2019 по 2021 год уровень бедности среди женского населения должен был снизиться на 2,7%, однако теперь он вырастет на 9,1%.

«По данным ООН, к 2021 году на 100 мужчин, живущих в крайней нищете (менее чем на два доллара в день), будет приходиться 118 женщин, оказавшихся в таких же условиях», – рассказали в ООН.

По новым прогнозам экспертов, уровень бедности среди женщин восстановится до значений, которые были до начала пандемии, не раньше 2030 года.

Глава структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука пояснила, что стабильность женской занятости на 19% ниже мужской. Доход и накопления женщин при этом также меньше. Кроме того, в сферах, наиболее пострадавших в связи с пандемией, например, ресторанном бизнесе, туризме, предоставлении услуг по дому, работает больше женщин, нежели мужчин.