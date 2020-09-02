Льготное жилье строят и в регионах Азербайджана

В ходе визита в Гянджу 24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились со строительством комплекса. Глава государства дал свои поручения и рекомендации касательно деятельности MIDA.

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) осуществляет строительство льготного жилья не только в Баку, но и в Гяндже и Сумгаите. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства, общая площадь Гянджинского жилого комплекса, возводимого на улице Азербайджанского флага, составляет 6,23 га.

Гянджинский жилой комплекс состоит 18 жилых зданий, 12 из которых - 9-этажные, 6 – 12-этажные. В этих зданиях в общей сложности будет 986 квартир. Из них 48 - однокомнатные, 68 – студийного типа, 318 – двухкомнатные, 466 – трехкомнатные, 86 - четырехкомнатные.

Площадь однокомнатных квартир и студий составляет 35 кв.м, двухкомнатных – 57 кв.м, трехкомнатных – 75 кв.м, а четырехкомнатных – 97 кв.м. Помимо жилых зданий планируется построить и сдать в эксплуатацию детский сад на 125 мест и среднюю школу на 1 176 учеников.

Проект, реализуемый в Сумгаите, состоит из двух девятиэтажных двублочных зданий. Здесь будет 144 квартиры, из которых 36 – однокомнатные и студии, 72 - двухкомнатные, 36 - трехкомнатные. Площадь квартир сопоставима с теми, что строятся в Гяндже.

Граждане помимо самих квартир получат широкие дворы и зеленые зоны для отдыха, а также детские площадки. Квартиры предлагаются на льготных условиях с полным ремонтом, а также обставленные кухонной мебелью и установленной системой комби, счетчиками света, газа и воды.

Строительство жилых зданий в Сумгаите планируется завершить в ближайшее время. Первый этап работ в Гянджинском жилом комплексе будет завершен к концу года, второй этап планируется завершить до конца 2021 года.

Стоит отметить, что MIDA планирует строить льготное жилье и в других городах и районах страны.