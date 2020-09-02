Всего за сутки: 167 новых больных COVID-19 в Азербайджане их стало 2 094
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 36 899 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 34 264 пациента вылечились, 541 пациент скончался. Лечение 2094 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.
Всего в Азербайджане проведено 942 265 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 869 - за минувшие сутки.