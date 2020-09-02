Суд отобрал дворец у наследников диктатора Франко

В 2018 году внуки покойного диктатора выставили дворец на продажу по цене 8 млн евро. Власти галисийской провинции Ла-Корунья, где находится этот объект, подали иск.

Суд признал недействительным "пожертвование" имения Франко в 1938 году, так как тогда "не были соблюдены необходимые юридические требования". Суд отметил, что недвижимость была передана в дар главе государства, а не лично Франко.

Семье Франко также было отказано в выплате компенсации по уходу за недвижимостью.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. После победы над республиканцами в гражданской войне Франко установил в Испании авторитарный режим.В 1947 году он провозгласил Испанию королевством, при этом установка королевской власти была отложена до его ухода из политики. Франко умер в 1975 году в возрасте 82 года от сердечного приступа.