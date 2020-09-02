В таможне ввели новые правила оценки волонтеров

Как заявил haqqin.az начальник Управления социальных инноваций и аналитического анализа Госкомтаможни, руководитель отряда волонтеров-таможенников Вугар Алиев, согласно этим правилам, предоставляемые сертификаты будут трех видов.

Согласно правилам, сертификат первого уровня получат волонтеры, набравшие 45-50 баллов, второго уровня – 35-44 балла, а третьего уровня – 0-34 балла.

Помимо этого, в соответствии с утвержденной президентом госпрограммой, по поручению руководства Госкомитета началось привлечение в отряд таможенников-волонтеров и молодых людей, проживающих в регионах.

Таким образом, проживающая в регионах молодежь получила возможность обратиться через электронный портал и вступить в отряд волонтеров-таможенников.

Стоит отметить, что в третий отряд волонтеров-таможенников, который начал работу с февраля этого года, выбраны 15 молодых людей, проживающих в регионах. Они начали свою работу на таможенных постах, входящих в структуру Северного, Южного и Западного территориальных управлений Госкомтаможни. Этот процесс будет продолжен после улучшения эпидемиологической ситуации.

Помимо этого, по инициативе волонтерских движений и организаций, с целью оказания поддержки предпринимаемых государством мер против распространения коронавируса и оказания социальных услуг, был создан Координационный центр волонтеров. Более сотни волонтеров-таможенников приняли участие в многочисленных социальных мероприятиях, проведенных этой организацией.