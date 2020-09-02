Дети будут судиться за будущее наш комментарий
Группа юных активистов из Португалии подала иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с требованием заставить тридцать три государства уменьшить вредные выбросы в атмосферу. В группу входят четверо детей и двое совсем молодых взрослых, и в своей юридической претензии они, выходит, выступают от имени будущего. Это интересный и важный прецедент.
Их целью является добиться решения, имеющего обязательную силу в отношении 33 стран, в число которых входят члены Евросоюза, Британия, Турция, Норвегия, Россия, Швейцария и Украина. Истцы считают, что нарушаются их права на безопасное нахождение на свежем воздухе, а беспокойство о здоровье причиняет психологический ущерб.
Португальское происхождение иска объясняется тем, что эта страна в последние годы тяжело страдает от высоких температур. Минувший июль был самым жарким за последние 90 лет. Температура за сорок градусов по Цельсию становится обыденностью, что приводит к смерти людей со слабым здоровьем и непрекращающимся лесным пожарам с сопутствующими жертвами.
Иск португальских детей базируется на заключении экспертов, что при сохраняющемся уровне роста температуры смертность от потепления в Западной Европе к 2070-2100 годам вырастет втрое. Без существенного, до 65%, уменьшения выбросов и перехода на «зеленые» технологии производства энергии это будущее не предотвратить.
Дети не выглядят наивными и беззащитными в суде, там их будут представлять ведущие британские адвокаты, специализирующиеся на отрасли права, связанного с защитой окружающей среды. Материальную поддержку окажет британо-ирландская общественная организация Glan, через которую осуществляется сбор добровольных пожертвований на работу адвокатов.
Этот, на первый взгляд, анекдотический случай может привести к серьезным последствиям. В Нидерландах с помощью подобного иска экологические активисты принудили правительство уменьшить производство энергии на тепловых электростанциях, работающих на угле, и принять дополнительные меры по сокращению выбросов в атмосферу, которые обошлись государству в 3 миллиарда евро. Решение же Европейского суда является обязательным для стран, признающих его юрисдикцию, и если иск будет поддержан, это приведет к широкому изменению норм.
Очевидно, эта инициатива является продолжением детского движения за экологию, символом которого стала шведская школьница Грета Тунберг. Ее активность и популярность увенчало выступление с трибуны конференции ООН по изменению климата, в котором она предъявила резкие претензии нынешним политическим руководителям, своим действием или бездействием забирающим безопасное будущее у детей, в том числе у своих собственных. Включение ранее безгласной возрастной группы в борьбу за свои права – это точно знамение нового времени.