Группа юных активистов из Португалии подала иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с требованием заставить тридцать три государства уменьшить вредные выбросы в атмосферу. В группу входят четверо детей и двое совсем молодых взрослых, и в своей юридической претензии они, выходит, выступают от имени будущего. Это интересный и важный прецедент.

Их целью является добиться решения, имеющего обязательную силу в отношении 33 стран, в число которых входят члены Евросоюза, Британия, Турция, Норвегия, Россия, Швейцария и Украина. Истцы считают, что нарушаются их права на безопасное нахождение на свежем воздухе, а беспокойство о здоровье причиняет психологический ущерб.

Португальское происхождение иска объясняется тем, что эта страна в последние годы тяжело страдает от высоких температур. Минувший июль был самым жарким за последние 90 лет. Температура за сорок градусов по Цельсию становится обыденностью, что приводит к смерти людей со слабым здоровьем и непрекращающимся лесным пожарам с сопутствующими жертвами.

Иск португальских детей базируется на заключении экспертов, что при сохраняющемся уровне роста температуры смертность от потепления в Западной Европе к 2070-2100 годам вырастет втрое. Без существенного, до 65%, уменьшения выбросов и перехода на «зеленые» технологии производства энергии это будущее не предотвратить.