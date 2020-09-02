В ВОЗ назвали препарат для лечения тяжелых форм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по результатам ряда исследований рекомендовала использование кортикостероидов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает ТАСС.
ВОЗ порекомендовала систематическое применение кортикостероида при лечении пациентов с серьезной и критической формой коронавируса. При этом в организации отметили, что данная терапия не подходит для пациентов, которые переносят заболевание в легкой форме.
Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.