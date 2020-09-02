В Грузии отрицают: «Новичок» у нас не разрабатывают

Власти Грузии категорически отрицают, что "Новичок" и подобные химические вещества разрабатываются в исследовательском центре имени Ричарда Лугара близ Тбилиси.

"Было сделано заявление, что, оказывается, смертельное вещество A234 разрабатывается в лаборатории Лугара, что является глупостью и абсурдом", - заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили журналистам, отметив: "В то, что данный препарат имеет какую-то связь с лабораторией Лугара, никто не поверит», передает РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что лаборатории, изготавливающие химические вещества группы "Новичок", имеются на территории Грузии и США, в то время как Россия таких веществ не производит. Такое утверждение прозвучало в ответ на слова представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, госпитализированный с самолета Томск-Москва, был отравлен боевым веществом группы "Новичок".