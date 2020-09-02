Турция и Греция договорились начать переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - цитирует ТАСС заявление генсека НАТО.

По словам Столтенберга, "Греция и Турция - достойные союзники, а НАТО - важная площадка для консультаций по всем вопросам, которые затрагивают нашу общую безопасность".