В ООН выбрали лучшую для детей страну

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) признал Нидерланды лучшей страной по уровню благополучия детей, на второй и третьей строчках оказались Дания и Норвегия, передает РИА Новости, опираясь на данные недавнего исследования организации.

Эксперты сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира. Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего. Вторую и третью позицию общего рейтинга, составленного фондом, занимают Дания и Норвегия, четвертую и пятую – Швейцария и Финляндия.

Помимо этого, Нидерланды лидируют в списке стран, где юные жители Земли больше всего довольны своей жизнью – доля таких детей в этой стране составляет 93%. Высокие показатели удовлетворенности жизнью среди детей зарегистрированы в Мексике (86%), Румынии (85%), Финляндии (84%), Хорватии (82%), Швейцарии (82%), Испании (82%) и Литве (82%).