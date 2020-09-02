Турецкая лира обвалилась

Курс турецкой лиры упал до самого низкого уровня в истории на фоне данных о сохранении в Турции высокого уровня инфляции в августе, сообщает Reuters.

В начале августа турецкая лира уже устанавливала антирекорд по отношению к доллару и евро.

Сегодня турецкая валюта подешевела к доллару на 0,75% по сравнению с закрытием торгов накануне, до 7,446 за $1. С начала года турецкая лира потеряла около 20% к доллару, несмотря на усилия центробанка Турции на поддержание национальной валюты. Согласно официальным данным, потребительские цены в Турции в августе выросли на 11,77% в годовом выражении, пишет Коммерсант.

Турецкая лира начала стремительно падать по отношению к доллару с середины 2018 года, на фоне обострения отношений Турции и США.