В Тбилиси пообещали поднять флаг Грузии над российской военной базой

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вскоре поднять флаг своей страны над российской военной базой в Южной Осетии. Об этом сообщает российская газета «Взгляд» в Тбилиси.

Нателашвили выступил сегодня перед грузинскими журналистами на одном из участков центральной грузинской магистрали, в нескольких сотнях метров от Южной Осетии, и пообещал, что после выборов в парламент 31 октября в Грузии падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство».

«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», – сказал он, призвав власти «начать работать над миллиардными санкциями против России» за «оккупацию» Грузии.