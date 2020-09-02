Известный модный дом объявил о банкротстве

Немецкий производитель одежды класса люкс Escada подал заявку на банкротство в районный суд Мюнхена, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление компании.

Компания объяснила банкротство ростом конкуренции на рынке дорогой одежды и влиянием пандемии COVID-19 на ее бизнес, пишет Коммерсант.

Проблемы Escada начались еще до нынешнего кризиса — компания не один год была убыточной. Escada предстоит реструктуризация, суд уже назначил внешнего управляющего Кристиана Герлоффа.

Это не первое банкротство в истории Escada. Компания была создана в 1978 году супругами Маргарет и Вольфгангом Лей. Пик популярности Escada пришелся на 1990-е годы, когда она была одним из известнейших производителей женской одежды класса люкс, ее коллекции представляли Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, а одежду Escada носили принцесса Диана и шведская кронпринцесса Виктория. В 2009 года компания объявила о банкротстве, тогда ее купила семья индийского миллиардера Лакшми Миттала. Руководителем компании стала его невестка Мегха Миттал. В прошлом году Escada, все еще убыточная, была продана инвестфонду Regent.