Эрдоган и Меркель снова обсуждают Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых обсуждалась ситуация в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные темы, в первую очередь события в Восточном Средиземноморье, - отмечается в документе. - Господин президент выразил удовлетворение усилиями госпожи Ангелы Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной наносящими ущерб региональному миру шагами Греции и стран, которые ее поддерживают", передает ТАСС.

Эрдоган также заявил "о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции".

На переговорах с турецкой стороны присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Отметим, что 13 августа ситуация в Восточном Средиземноморье стала темой телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Ангелы Меркель.