Суд оправдал вероятного заказчика убийства журналиста

Суд в Словакии оправдал мультимиллионера Мариана Кочнера, фигуранта резонансного дела об убийстве журналиста Яна Куцияка. Судья объяснила такое решение отсутствием доказательств того, что предприниматель был заказчиком этого преступления, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Кочнер приговорен лишь к денежному штрафу в 5 000 евро за незаконное владение оружием.

В июле прокуратура Словакии запросила 25 лет лишения свободы для Кочнера, Алены Ж., также обвиняемой в организации преступления, и экс-полицейского Томаша С., тоже находившегося на скамье подсудимых.

В свою очередь правозащитная организация "Репортеры без границ" возмущена вердиктом суда. Решение является "ударом в лицо" для родственников погибших, заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир.

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели. Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры. В апреле 2020-го бывший военнослужащий Мирослав Марчек, сознавшийся в убийстве репортера, был приговорен к 23 годам лишения свободы.