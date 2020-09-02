В Греции заявили, что не договаривались с Турцией

Власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором заявлял генеральный секретарь альянса Йенс Стотенберг. Об этом сообщили Афинскому Македонскому агентству новостей в греческом правительстве.

"Объявленная информация о якобы технических переговорах между Грецией и Турцией в НАТО не соответствует действительности", - отметили диписточники агентства.

"В любом случае... мы взяли на заметку намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга работать над созданием механизмов деэскалации внутри НАТО", - добавили собеседники агентства, передает ТАСС.

В распространенном ранее в четверг в Брюсселе заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга говорится, что Турция и Греция договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море.