Впервые в истории Кувейта: женщин назначили судьями

Впервые в истории Кувейта судьями Верховного суда страны назначены восемь женщин. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Эти женщины входят в число 54 судей, назначенных в Верховный суд.

Право голосовать, а также право баллотироваться на выборах были предоставлены кувейтским женщинам в 2005 году. В том же году Массума аль-Мубарак стала первой женщиной, назначенной министром, а четыре года спустя женщины были впервые избраны в парламент Кувейта.

Кувейт считается одной из либеральных стран Персидского залива, однако и здесь по-прежнему существуют серьезные ограничения на свободы женщин, отмечает французское издание.