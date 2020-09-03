Турция – крупнейший в мире покупатель золота

Мировые центробанки в июле закупили 8,8 тонны золота для пополнения золотовалютных резервов – это минимальное месячное значение с конца 2018 года, подсчитал World Gold Council (WGC).

По сравнению с июнем закупки упали втрое, по сравнению с июлем прошлого года – вдвое, сообщает Интерфакс.

По объемам закупок, как и все последние месяцы, лидировала Турция. По оценкам WGC, она закупила 19,4 тонны золота. Катар увеличил "золотой запас" на 3,1 тонны, Индия - на 2,8 тонны, Казахстан - на 1,9 тонны, Украина - на 0,3 тонны.

Абсолютными лидерами по продажам были Узбекистан (11,6 тонны) и Монголия (6,1 тонны). Незначительные объемы (по 0,5 тонны) продали Россия и Германия.