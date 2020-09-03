Бездомный мужчина притворился подростком и пошел в школу

По данным телеканала, в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что приютила у себя бездомного подростка. Юноша ей сообщил, что ему негде жить, а также заявил, что ему 14 лет. Женщина обратилась в департамент, занимающийся вопросами охраны детей, и записала "подростка" в местную школу.

Спустя несколько дней она и ее гость не поладили, после чего женщина выгнала его из дома. При этом, уходя, молодой человек захватил с собой школьный ноутбук, выданный в учебном заведении, после чего женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали "подростка", выяснив после снятия отпечатков пальцев, что его зовут Абей Холмс и ему уже исполнился 21 год. Американцу предъявили обвинения в предоставлении ложных сведений полиции, а также в фальсификации документов – анкеты, которую он заполнял для школьной администрации