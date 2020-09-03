У Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус

Британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, что привело к приостановке съемок в Лондоне продолжения франшизы "Бэтмен". Об этом сообщил американский журнал Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

Издание обращает внимание на то, что киностудия Warner Bros., отвечающая за съемки картины, подтвердила факт заражения члена съемочной группы, но не раскрыла его имя.

"Результаты анализов на COVID-19, взятых у участника съемок "Бэтмена", были положительными. Он изолирован в соответствии с установленными правилами. Съемки временно прекращены", - информировала киностудия.

Vanity Fair обратился к Паттинсону за подтверждением информации, но пока не получил ответ.