Турция поддержала инициативу НАТО: к переговорам с Грецией готовы

Турция поддерживает инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и готова приступить к ним без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"Генеральный секретарь НАТО выступил с инициативой по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как заявил сегодня генеральный секретарь, направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО. Эти переговоры касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договоренностей, которые обсуждались между военными двух стран. Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО", - цитирует ТАСС сообщение турецкого МИД.

В МИД Турции также отметили, что Анкара готова приступить к переговорам с Афинами "без предварительных условий".