Пандемия разорила крупнейший бордель Европы

«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», – рассказал изданию Express управляющий директор Pascha Армин Лобшайд.

Заведение, по его словам, израсходовало все свои финансовые резервы во время запрета на проституцию, введенного местными властями на период пандемии.

По данным газеты, в 11-этажном борделе трудились 120 проституток и еще порядка 60 человек персонала, в том числе массажисты и повара.

Лобшайд заявил, что не прибегал бы к банкротству, если бы ему дали гарантию, что заведение может начать работать в следующем году. Вместе с этим он отметил, что, несмотря на запрет, путаны города продолжают оказывать секс-услуги, но подпольно и не платят при этом налоги.