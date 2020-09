Лерос-Курехян пригрозил бороться с властью Зеленского

Вечером стало известно об исключении Лероса из фракции «Слуги народа». Позже поползли слухи, что исключения Лероса добивался чуть ли не сам президент Владимир Зеленский, который якобы звонил главе фракции Давиду Арахамия. Последний вынужден был развеять слух. «Нет, это неправда… У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально… Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия… Это нормальный процесс», — заявил Арахамия.

Сам Лерос заявил, что его не запугать и не остановить. «Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — написал он в Facebook.

Журналист Украины.ру пишет, что, несмотря на то, что Лерос был избран от «Слуги народа», как только рейтинги власти пошатнулись он начал ее критиковать, поддерживать людей из оппозиционных партий.

Во власть Лерос попал как общественный активист. Клипмейкер и художник, прославившийся как автор муралов, после Майдана 2013-2014 годов он инициировал проект Art United Us, который стартовал в Киеве, но охватил и другие города Украины.

Лерос также был куратором проекта More Than Us от Министерства информационной политики, в рамках которого в Украину доставили иностранных художников, которые написали восемь муралов. На проект выделили 3,6 млн грн. Однако позже выяснилось, что художники работали бесплатно. Общественность заинтересовала судьба выделенных бюджетных денег, но внятных пояснений так и не дождались: заявили лишь, что деньги ушли на оплату перелётов и проживания.

Несмотря на это, Лерос остался на плаву. И его включили в списки «Слуги народа», о чем позже пожалел сам президент Зеленский. В июне 2020 года президент Украины в интервью «Украинской правде» признавал: в Леросе он ошибся: «Я считаю, что он аферист».