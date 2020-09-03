Евросоюз выступил с заявлением по «делу Навального»

Страны Евросоюза выступили с осуждением отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном от имени 27 государств-членов ЕС.

В документе отмечается, что оппозиционер «был отравлен военным химическим нервнопаралитическим веществом группы «Новичок», аналогичным тому, которое использовалось при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года»». Как подчеркивается в заявлении, применение химического оружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах» и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.

В ЕС также пригрозили ввести санкции. «Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — указано в заявлении.

Евросоюз призвал российское правительство сделать все возможное, чтобы расследование было полностью прозрачным, и привлечь виновных к ответственности. Для беспристрастного международного расследования Москве следует сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), отмечается в заявлении.