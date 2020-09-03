В Турции, Британии и Франции резкий рост случаев коронавируса

Более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Франции за последние 24 часа, общее количество случаев инфицирования с начала пандемии в стране составляет в настоящий момент 300 181. Об этом сообщили в агентстве Sante Publique при Минздраве Франции.

Как отмечают специалисты, во Франции второй день подряд фиксируется более 7 тысяч случаев инфицирования, это один из самых высоких показателей суточного прироста с начала пандемии.

Согласно обнародованным данным, за последние 24 часа в больницах Франции умер 21 пациент. В среду власти сообщали о 26 летальных случаях, а днем ранее - о 19, передает ТАСС.

В Великобритании также растет число новых случаев инфицирования коронавирусом: за сутки 1 735, что стало самым большим показателем с конца мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Одновременно было сообщено о 13 летальных исходах.

В Турции за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1 642, умерли 49 больных. «Вылечились сегодня 1 211 пациентов, всего — 248 087», — заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

2 сентября Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что Турция проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа. Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. В то же время Коджа заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем.