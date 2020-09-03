Сербия отказалась признать Косово: «Не подпишем никакой документ»

Делегация Сербии отказалась признать независимость Косова, хотя это было предложено в ходе переговоров в Вашингтоне. Об этом заявил в Александар Вучич в эфире канала TV Pink из Вашингтона.

"Переговоры продолжаются и продолжатся завтра до вечера, увидим, достигнем ли мы соглашения. Нам предложили документ, который мы не видели и который нельзя разглашать, этот документ был очень тяжелым для нас, он содержал 16 пунктов, один из которых касался обоюдного признания. Я сказал, что такой документ для нас неприемлем... Это больше не будет объектом обсуждения, ничего такого Сербия не будет рассматривать", - приводит ТАСС слова Вучича.

Вучич сообщил, что в ходе встречи также обсуждалась экономика, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину.

"В какой-то момент к переговорам на короткое время подключилась Иванка Трамп, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, с которым у нас затем состоялась отдельная встреча. Будет ли соглашение и встреча на высшем уровне, никто подтвердить не может", - заявил сербский лидер, отметив, что переговоры были "нелегкими". По его словам, в ходе встречи обсуждались три документа.

"Финальный документ, если он будет, увидим завтра. Людям в Сербии скажу: мы не подпишем никакой документ, содержащий признание независимости Косова. Точка", - подчеркнул сербский президент.