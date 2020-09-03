Туриста оштрафовали на €1000 за украденный с пляжа песок

Французский турист оштрафован в Кальяри, административном центре итальянского острова Сардиния, на €1000 евро за попытку вывоза пляжного песка. Об этом сообщило издание Европейская правда.

В ходе проверки туриста в аэропорту Кальяри представители службы безопасности обнаружили в пластиковой бутылке два килограмма мелкого песка. "Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии", - заявили в местной полиции.

На пляжах Сардинии уникальный песок, цвет которого меняется от белоснежного до темно-розового. Поэтому многие туристы ранее вывозили его с собой как сувениры. Власти Сардинии уже несколько лет штрафуют туристов за вынос песка с пляжей.