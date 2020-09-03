Трамп призвал Тегеран не казнить иранского спортсмена
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный иранскому борцу Навиду Афкари. Соответствующую запись американский лидер сделал в своем Twitter, сообщает ТАСС.
"Слышу, что Иран стремится казнить великую и популярную "звезду" борьбы - 27-летнего Навида Афкари, весь проступок которого заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации... Лидерам Ирана: я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас!" - написал глава Белого дома.
Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020
Верховный суд Ирана 15 августа своим решением оставил в силе приговор к высшей мере наказания, вынесенный ранее Афкари, являющемуся призером ряда национальных и международных состязаний, по делу об убийстве охранника в городе Шираз в сентябре 2018 года. Вместе с Афкари были задержаны двое его братьев, которых суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения.