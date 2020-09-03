Бахрейн открыл небо для израильских самолетов

«Разрешение Управления по делам гражданской авиации было выдано по запросу, полученному от Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов. Он включает в себя просьбу разрешить пролет через воздушное пространство Королевства для рейсов, следующих в ОАЭ и вылетающих из них во все страны»,— цитирует «Коммерсант» сообщение агентства.

В сообщении не упоминается слово «Израиль», однако все арабские СМИ делают акцент на том, что запрос ОАЭ связан с открытием прямого сообщения между Абу-Даби и Тель-Авивом. В среду аналогичное решение приняла Саудовская Аравия, также не упомянув Израиль.