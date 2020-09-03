Врачи пересадили легкие перенесшему коронавирус пациенту
Мексиканские врачи пересадили оба легких 57-летнему пациенту, который серьезно пострадал от последствий коронавирусной инфекции. Трансплантация легких после COVID-19 была проведена впервые в Латинской Америке, сообщает газета Milenio.
Операция была проведена в больнице Christus Muguerza в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон. «Трансплантация такого рода впервые делается для пациента, перенесшего COVID-19», — рассказал главный врач медучреждения Анхель Мартинес Вела.
Пациенту предстоит провести в больнице еще не менее двух недель, потому что в настоящее время он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сейчас значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие, однако об успехе говорить еще рано, отметил Мартинес Вела. Важно, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган.