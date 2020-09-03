Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов и снайперских винтовок

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 57 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района, в селе Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.