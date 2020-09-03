В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих

Неизвестный на машине проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter на Таймс-сквер в Нью-Йорке, трое получили незначительные ранения, сообщает местная газета New York Daily News со ссылкой на полицию.

По данным издания, вечером в четверг по местному времени в районе площади на Манхэттене собрались около 300 человек. Они проводили демонстрацию с требованием "расового правосудия" в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер.

Протестующие на дороге сделали линию из велосипедов, пытаясь перекрыть движение. Машина марки Ford Taurus подъехала к заграждению из велосипедов, но сначала остановилась. Однако вскоре проехала сквозь толпу. Газета отмечает, что автомобиль подрезал троих велосипедистов, перекрывших дорогу. Они получили легкие ранения, с которыми на месте помогли справиться медики-волонтеры.

Как сообщил изданию представитель полиции Нью-Йорка, за рулем автомобиля сидел сторонник президента США Дональда Трампа – недалеко от площади проходил небольшой митинг в поддержку американского лидера. По его словам, полицейские изначально хотели направить машину подальше от толпы.