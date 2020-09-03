«Пенсионный калькулятор» от Минтруда
В рамках программы цифровизации, Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает электронную услугу «Пенсионный калькулятор», сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.
Новую услугу планируется запустить в течение ближайшего месяца.
Эта услуга позволит гражданам в реальном времени узнать, когда и на каких условиях им будет назначена пенсия.
Калькулятор предоставит информацию о дате и возрасте, когда гражданин будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту, а также стаже, требуемом по всем трем видам пенсии - по возрасту, инвалидности и потере кормильца, пенсионном капитале, о том, является ли лицо на данный момент пенсионером или нет и т.д.