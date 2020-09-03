Apple и рынок акций США рухнули

В США рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня. При этом один из локомотивов его роста, компания Apple, чья стоимость этим летом превысила два триллиона долларов, рухнула на 8 процентов, что означает потерю почти 180 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

Обвал стал крупнейшим за день в истории американского рынка. Прошлый рекорд Apple поставила вместе с Microsoft в марте — минус 150 миллиардов, а до того крупнейшими — минус 119 миллиардов долларов — стали потери Facebook в июне 2018 года.

Главные фондовые индексы США потеряли максимум за последние три месяца. Dow Jones Industrial Average упал на 2,79 процента, S&P 500 — на 3,52 процента, а NASDAQ — на 4,96 процента.