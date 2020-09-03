Спецслужбы Армении готовят "расстрельные списки"

Служба национальной безопасности Армении составила список депутатов парламента от фракции "Процветающая Армения", в отношении которых в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела, пишет ереванская газета "Жоховурд".

Согласно изданию, собранная спецслужбами информация касается криминальных действий представителей одноименной партии, которую возглавляет крупный бизнесмен Гагик Царукян. По данным газеты, сотрудники СНБ "покопались в прошлом представителей ППА и нашли подозрительные моменты".

Отмечается, что спецслужбы давно проводили проверки в этом направлении и выяснили, что есть факты, по которым следует возбудить уголовные дела. Именно поэтому депутаты от ППА уже долгое время как "ушли в подполье", поскольку знают, что вокруг их деятельности ведутся серьезные расследования, пишет газета.

"Не исключено, что все это станет поводом и основанием для того, чтобы другие члены ППА поступили, как, например, Сергей Багратян, и покинули фракцию и партию, избежав таким образом перспективы стать фигурантами различных уголовных дел", - пишет издание.

Издание напоминает, что лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне в его особняке прошли обыски, а парламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности. Однако суд не стал его арестовывать. Сам Царукян считает дело сфабрикованным, а все происходящие правовые процессы политическим преследованием в ответ на критику властей.