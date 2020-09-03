Сетевик-матерщинник Исаев предстанет перед судом

Предварительное следствие по делу обвиняемого в призывах против государства Эльвина Исаева завершено. Как сообщает Report, дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в распоряжение судьи Афгана Гаджиева.

Время подготовительного заседания суда пока не обнародовано.

Гражданин Азербайджана Эльвин Исаев 12 декабря 2019 года за нарушение требований миграционного законодательства Украины был депортирован в Азербайджан.

14 декабря он был переведен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы в связи с тем, что против него расследовалось уголовное дело в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

По фактам публичных призывов к массовым беспорядкам и открытых антигосударственных призывов 15 августа 2019 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.