Представитель США в ОБСЕ: "Надо убедить Лукашенко, что он не может быть президентом"

Белорусского лидера Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо", - утверждает Гилмор.