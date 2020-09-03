Полиция нашла следы возможного случая коррупции в "Барселоне"

Полиция Каталонии считает, что в футбольном клубе "Барселона", возможно, были совершены нарушения при найме компании для работы с социальными сетями клуба, сообщает As со ссылкой на El Mundo.

По версии полиции, компании была выплачена сумма, которая превысила рыночную цену более чем на 600%. Полиция хочет, чтобы представители клуба дали показания. Это решит судья.

Также полиция считает, что аудит, который по этому делу провела заинтересованная сторона - "Барселона", не является окончательным.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" пыталась повлиять на общественное мнение через социальные сети, чтобы защитить имидж президента клуба Хосепа Марии Бартомеу, в том числе якобы используя для этого критику в адрес своих же игроков. В июле клуб сообщил, что аудит не выявил никаких следов по заказу клеветнических кампаний в адрес кого-либо.