Среди них - формирование нового правительства в рекордно короткие сроки и достижение соглашения с Международным валютным фондом при выполнении требуемых условий. Как грустно шутят источники haqqin.az в Бейруте, у реформ и нового премьера есть одно общее – клеймо «сделано во Франции».

Естественно, такая напористость французов вызвала негативную реакцию в некоторых политических кругах Ливана. И когда вечером 31 августа французский президент посетил в пригороде Бейрута дом певицы Файруз, которую считают одним из немногих символов национального единения, для вручения ей знаков ордена Почетного легиона – его встретила толпа протестующих. Которые на арабском и французском скандировали: «Нет правительству косметического ремонта!», «Nous sommes un peuple libre. Mustapha Adib, non!» (Мы свободный народ, нет Мустафе Адибу).

В нынешний он был не менее жесток: привез в ливанскую столицу разработанный специально для Ливана пакет реформ и прямо заявил, что если они не будут приняты в течении трех месяцев, то страну ожидают серьезные международные санкции.

Правда, и этот приезд заморского гостя не доставил особой радости ливанским властям. В прошлый приезд президент Франции выдвинул ультиматум, включавший в себя требования объявить Бейрут демилитаризованной зоной; разоружить все офисы и отделы движения Хизбалла в ливанской столице, а также расширить в стране присутствие международного миротворческого контингента, которому передать под контроль все командные пункты Хизбаллы.

И действительно, бремя лидерства в процессе вывода Ливана из кризиса взял на себя Париж. Решение о назначении 48-летнего Мустафы Адиба, с 2013 года являвшегося послом Ливана в Германии, было согласовано с Эммануэлем Макроном, который выполнил свое обещание и спустя три недели после взрыва в порту Бейрута вновь посетил Ливан.

Ливанцы сегодня в большинстве своем полностью дезориентированы. Стресс, охвативший население столицы, не щадит никого. Согласно отчету ЮНИСЕФ, примерно у половины детей в столице Ливана Бейруте начали проявляться признаки травм и сильного стресса после того, как 4 августа в городе произошел мощный взрыв.

«В период с 10 по 17 августа половина респондентов сообщили, что у детей в их семьях наблюдались изменения в поведении или признаки травм или сильного стресса после взрыва», - говорят международные наблюдатели.

По словам специалистов ЮНИСЕФ, наиболее распространенными симптомами стали сильное беспокойство; замкнутость или уход от родителей и семьи; кошмары и проблемы со сном, а также агрессивное поведение.

Однако не только дети стали проявлять признаки травмы после взрыва, вызванного возгоранием 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту Бейрута, и унесшего жизни почти 200 человек.

Треть домохозяйств, опрошенных ЮНИСЕФ сообщила, что у взрослых также наблюдались аналогичные симптомы стресса и травм. Между тем в сообщениях с мест говорится, что взрослые опрошенные нервничают и вздрагивают даже от малейшего звука.

Впрочем, и до взрыва 4 августа опасения по поводу психического здоровья населения в Ливане росли, поскольку в стране разразился серьезный экономический кризис, усугубленный пандемией коронавируса. В этом году количество самоубийств увеличилось вдвое - в среднем с 200 в месяц до почти 500, причем несколько самоубийц прямо ссылались на финансовые трудности и голод.

«Нет времени для обещаний и пожеланий. Есть время только для работы всех сил и всеобщей сплоченности ради выздоровления нашей родины. Даст Бог, мы преуспеем в этой миссии при помощи правительственной команды, которая будет сформирована из профессионалов, будет действовать самоотверженно и начнет оперативно сотрудничать с парламентом – для проведения основополагающих реформ», – заявил Мустафа Адиб после назначения его премьер-министром Ливана.

Под каждым из этих слов любой простой ливанец подпишется, не задумываясь, поскольку и слепому очевидно – страна, которая в эти дни празднует столетний юбилей своего создания стоит на краю гибели, куда ее привели местные политиканы и их внешние спонсоры, поощрявшие все эти годы алчность, некомпетентность и эгоизм своих марионеток.

Вне зависимости от своей конфессиональной принадлежности – сунниты, шииты, христиане – все они грабили казну, набивая карманы как не в себя. А платит за это народ Ливана. Страна, которую не так уж и давно называли «ближневосточной Швейцарией», сейчас все больше напоминает агонизирующий труп – но это не влияет на аппетиты местных стервятников, продолжающих расклевывать еще живое.

Есть ли шанс у Ливана? Честно сказать, у меня нет ответа на этот вопрос.