Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали

Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.

В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.

Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.