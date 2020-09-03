Коронавирус в Армении: 190 новых зараженных и 4 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 44 тысяч 461, сообщает в пятницу Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что, по состоянию на 3 сентября, таких случаев было 44 271. Таким образом, за сутки выявлено 190 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 891 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 272 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 39257. На лечении находится 4041 человек.